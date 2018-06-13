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УЕФА не нашел у «ПСЖ» нарушений финансового фэйр-плей и закрыл дело

УЕФА не нашел у «ПСЖ» нарушений финансового фэйр-плей и закрыл дело
Р-Спорт

1 час назад

Как это?

Следственная палата комитета по финансовому контролю клубов (CFCB) УЕФА не обнаружила нарушений правил финансового фэйр-плей со стороны «ПСЖ». Следственная палата пришла к выводу о соответствии документов правилам финансового фэйр-плей и лицензирования клубов.

Дело в отношении парижан закрыто, сообщает официальный сайт организации. В то же время финансовые последствия трансферной деятельности «ПСЖ» и соблюдение клубом безубыточности останутся под пристальным вниманием и будут тщательно изучены в ближайшие недели.

  • «ПСЖ» не впервые сталкивается с преследованием по поводу финансового фэйр-плей.
  • В 2014 году УЕФА оштрафовал клуб на 60 млн евро и ограничил заявку на Лигу чемпионов.
  • В августе 2018 года «ПСЖ» потратил 222 млн евро на трансфер Неймара. В ближайшие месяцы парижанам придется выкупить Килиана Мбаппе за 150-180 млн евро.

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