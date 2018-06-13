УЕФА не нашел у «ПСЖ» нарушений финансового фэйр-плей и закрыл дело

Следственная палата комитета по финансовому контролю клубов (CFCB) УЕФА не обнаружила нарушений правил финансового фэйр-плей со стороны «ПСЖ». Следственная палата пришла к выводу о соответствии документов правилам финансового фэйр-плей и лицензирования клубов.

Дело в отношении парижан закрыто, сообщает официальный сайт организации. В то же время финансовые последствия трансферной деятельности «ПСЖ» и соблюдение клубом безубыточности останутся под пристальным вниманием и будут тщательно изучены в ближайшие недели.

«ПСЖ» не впервые сталкивается с преследованием по поводу финансового фэйр-плей.

В 2014 году УЕФА оштрафовал клуб на 60 млн евро и ограничил заявку на Лигу чемпионов.

В августе 2018 года «ПСЖ» потратил 222 млн евро на трансфер Неймара. В ближайшие месяцы парижанам придется выкупить Килиана Мбаппе за 150-180 млн евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме