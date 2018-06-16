«Финансовый фэйр-плей мертв». Глава Ла Лиги раскритиковал решение УЕФА по «ПСЖ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас разнес решение следственной палаты комитета по финансовому контролю клубов УЕФА по «ПСЖ».

«На решение УЕФА следуют взглянуть более детально. Оно показало, что финансовый фэйр-плей мертв – он абсолютно бесполезен.

Мы намерены обратиться в соответствующие органы Европы и Швейцарии, чтобы обсудить систему УЕФА целиком», – цитирует Тебаса L’Eqiupe.

Ранее УЕФА не обнаружил нарушений финансового фэйр-плей со стороны «ПСЖ» и закрыл дело.

Летом 2017-го французы приобрели Неймара за 222 млн евро.

В ближайшие время парижане должны выкупить Килиана Мбаппе у «Монако» за 150-180 млн евро.

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