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«Финансовый фэйр-плей мертв». Глава Ла Лиги раскритиковал решение УЕФА по «ПСЖ»
Хавьер Тебас бросил вызов системе и шейхам.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас разнес решение следственной палаты комитета по финансовому контролю клубов УЕФА по «ПСЖ».
«На решение УЕФА следуют взглянуть более детально. Оно показало, что финансовый фэйр-плей мертв – он абсолютно бесполезен.
Мы намерены обратиться в соответствующие органы Европы и Швейцарии, чтобы обсудить систему УЕФА целиком», – цитирует Тебаса L’Eqiupe.
- Ранее УЕФА не обнаружил нарушений финансового фэйр-плей со стороны «ПСЖ» и закрыл дело.
- Летом 2017-го французы приобрели Неймара за 222 млн евро.
- В ближайшие время парижане должны выкупить Килиана Мбаппе у «Монако» за 150-180 млн евро.
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