«Остается». «Сент-Этьен» продлил контракт с Матье Дебюши и жестко затроллил Жерара Пике

25 июня «Сент-Этьен» подписал новый контракт с экс-защитником «Арсенала» Матье Дебюши. Договор рассчитан до 2021 года.

О сделке «зеленые» объявили весьма креативно. В клубном твиттере появилось знаменитое фото Неймара и Жерара Пике. Неожиданно на месте лица Неймара появилось лицо Дебюши, а вместо Пике возник капитан «Сент-Этьена» Лоик Перрен.

Каноничная подпись «Он остается» присутствует.

В июле 2017 года Пике опубликовал совместное фото с Неймаром и написал: «Он остается».

Спустя полторы недели Неймар ушел в «ПСЖ». Окружение бразильца было недовольно постом Пике.

Дебюши перешел в «Сент-Этьен» в январе 2018 года. Он провел за «зеленых» 15 матчей и забил 4 гола.

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