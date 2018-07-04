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L'Equipe: «Марсель» сделает Марио Балотелли самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

L'Equipe: «Марсель» сделает Балотелли самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба
Eurosport

16 мин. назад

Итальянец сменит команду с выгодой.

Марио Балотелли так круто проявил себя в «Ницце», что им заинтересовались более именитые клубы Франции. Переговоры с итальянцем ведет «Марсель», предложивший Марио контракт по системе 3+1.

Размеры предложенной зарплаты не разглашаются, но известно, что в случае согласия Балотелли станет самым высокооплачиваемым игроком в истории провансальского клуба, передает L’Equipe.

  • Балотелли провел во Франции 2 сезона и забил 43 гола в 66 матчах.
  • Контракт Марио с «Ниццей» рассчитан до 2019 года.
  • В сезоне-2017/18 «Ницца» финишировала восьмой, «Марсель» – четвертым.

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