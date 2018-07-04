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«Реал»: «Мы не делали никакого предложения «ПСЖ» по Килиану Мбаппе»

«Реал»: «Мы не делали никакого предложения «ПСЖ» по Мбаппе»
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 8 мин. назад

Мадридцы опять опровергают.

Пару часов назад Баптист Рипар взорвал твиттер новостью о том, что Килиан Мбаппе перейдет из «ПСЖ» в «Реал» за 272 миллионов евро.

Болельщики «Мадрида» уже обрадовались, но тут же на официальном сайте появилось опровержение трансфера от представителей мадридского клуба:

«Поступившую в последние часы информацию о переезде игрока Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в Мадрид представители «Реала» категорически опровергли. «Реал» не делал никакого предложения «ПСЖ» и сожалеет о распространении подобного рода слухов, не согласованных со сторонами».

  • Мбаппе перешел из «Монако» в «ПСЖ» прошлым летом. Но в Испании будет тяжелее.
  • Он был взят в аренду с обязательным правом выкупа за 180 миллионов евро.

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