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Пальмери: Балотелли еще не дал согласие «Марселю» из-за 30-миллионного предложения из Китая

Пальмери: Балотелли еще не дал согласие «Марселю» из-за 30-миллионного предложения из Китая
Eurosport

1 час назад

Есть над чем подумать.

В начале июля французские медиа анонсировали переход Марио Балотелли из «Ниццы» в «Марсель», но сделка еще может сорваться.

«Балотелли получил предложение из Китая с зарплатой в 30 млн евро в год, которое сделает его вторым лучшим футболистом в мире.

Решение будет принято в течение недели. «Марсель» – первоочередная цель, как было сказано мною эксклюзивно еще 15 мая», – написал Танкреди Пальмери.

Подписчики в комментариях предположили, что итальянский инсайдер имел в виду второго самого высокооплачиваемого футболиста, а не второго лучшего.

  • Балотелли провел в «Ницце» два сезона и забил 43 гола в 66 матчах.
  • Контракт Марио рассчитан до 2019 года.

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