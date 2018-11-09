Лилль
    -
    22:45
    09.11.18
    Стад Пьер Моруа
    Страсбур
      Чемпионат Франции • Тур 13
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      Онлайн
      Лилль - Страсбур
      Чемпионат Франции - 9 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Лилль – Страсбур на Eurosport.ru! 9 ноября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кристоф Гальтье или Тьерри Лоре? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лилль и Страсбур и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лилль и Страсбур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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