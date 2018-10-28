Бордо
    -
    19:00
    28.10.18
    Матмю Атлантик
    Ницца
      Чемпионат Франции • Тур 11
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      Онлайн
      Бордо - Ницца
      Чемпионат Франции - 28 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Бордо – Ницца на Eurosport.ru! 28 октября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрик Бедуэ или Патрик Виейра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бордо и Ницца и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бордо и Ницца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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