Сент-Этьен
    -
    19:00
    04.11.18
    Стад Жоффруа-Гишар
    Анже
      Чемпионат Франции • Тур 12
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      Онлайн
      Сент-Этьен - Анже
      Чемпионат Франции - 4 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Сент-Этьен – Анже на Eurosport.ru! 4 ноября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жан-Луи Гассе или Стефан Мулен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Этьен и Анже и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сент-Этьен и Анже, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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