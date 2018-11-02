Пари Сен-Жермен
    -
    22:45
    02.11.18
    Парк де Пренс
    Лилль
      Чемпионат Франции • Тур 12
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      ПСЖ - Лилль
      Чемпионат Франции - 2 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Лилль на Eurosport.ru! 2 ноября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Кристоф Гальтье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Лилль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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