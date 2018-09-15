Кан
Завершено
2
2
-
2
0
18:00
15.09.18
Стадион Мишель д′Орнано
Олимпик Лион
Чемпионат Франции • Тур 5
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Кан
  • Олимпик Лион
  • Санко
    90'
  • Менди
    89'
  • Рафаэл
    86'
  • БивоСанко
    79'
  • ТраореКорне
    76'
  • Онианг
    73'
  • ТусарДепай
    71'
  • ФекирТеррье
    65'
  • КривеллиБамму
    65'
  • ХауиЖеневуа
    58'
  • Джику
    55'
  • Биво (P)
    53'
  • 1-ый тайм
  • Кан
  • Олимпик Лион
  • Фекир
    45'
  • Фажр
    30'
  • Менди
    19'
Перед матчем

Онлайн
Кан - Лион
Чемпионат Франции - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Кан – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фабьен Меркадаль или Бруно Женесио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кан и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кан и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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