Поделиться
- 2-ой тайм
- Санко90'
- Менди89'
- Рафаэл86'
- БивоСанко79'
- ТраореКорне76'
- Онианг73'
- ТусарДепай71'
- ФекирТеррье65'
- КривеллиБамму65'
- ХауиЖеневуа58'
- Джику55'
- Биво (P)53'
- 1-ый тайм
- Фекир45'
- Фажр30'
- Менди19'
Перед матчем
Онлайн
Кан - Лион
Чемпионат Франции - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Кан – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фабьен Меркадаль или Бруно Женесио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кан и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кан и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет