Дижон
Завершено
0
1
-
3
0
21:00
15.09.18
Стадион Гастон Жерар
Анже
Чемпионат Франции • Тур 5
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Дижон
  • Анже
  • Рен-АделаидМанзала
    80'
  • СаидСаммаритано
    76'
  • ТеФульгини
    73'
  • Канга
    73'
  • БаокенКанга
    70'
  • LoiodiceАбид
    67'
  • СлитиГуркюфф
    63'
  • Павлович
    54'
  • 1-ый тайм
  • Дижон
  • Анже
  • Сантамария
    38'
  • Хаддади
    32'
  • Те
    29'
  • Баокен
    20'
  • Саид
    13'
  • Loiodice
    3'
Перед матчем

Онлайн
Дижон - Анже
Чемпионат Франции - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Дижон – Анже на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Оливье Даль'Ольо или Стефан Мулен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дижон и Анже и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Дижон и Анже, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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