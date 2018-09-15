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- 2-ой тайм
- Рен-АделаидМанзала80'
- СаидСаммаритано76'
- ТеФульгини73'
- Канга73'
- БаокенКанга70'
- LoiodiceАбид67'
- СлитиГуркюфф63'
- Павлович54'
- 1-ый тайм
- Сантамария38'
- Хаддади32'
- Те29'
- Баокен20'
- Саид13'
- Loiodice3'
Перед матчем
Онлайн
Дижон - Анже
Чемпионат Франции - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Дижон – Анже на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Оливье Даль'Ольо или Стефан Мулен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дижон и Анже и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Дижон и Анже, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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