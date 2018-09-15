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- 2-ой тайм
- Годдос90'
- ФонтиРеми90'
- Фонте85'
- МендешМайя84'
- ПепеСумаре79'
- Курзава79'
- Пепе76'
- ОтероГансо71'
- TraoreКурзава62'
- Пепе (P)56'
- Дибасси54'
- Иконе49'
- 1-ый тайм
- Пепе (P)45'
- БленTraore24'
Перед матчем
Онлайн
Амьен - Лилль
Чемпионат Франции - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Амьен – Лилль на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Кристоф Пеллисье или Кристоф Гальтье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Амьен и Лилль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Амьен и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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