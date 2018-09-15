Амьен
Завершено
0
2
-
3
0
21:00
15.09.18
Стадион де ла Ликорн
Лилль
Чемпионат Франции • Тур 5
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Амьен
  • Лилль
  • Годдос
    90'
  • ФонтиРеми
    90'
  • Фонте
    85'
  • МендешМайя
    84'
  • ПепеСумаре
    79'
  • Курзава
    79'
  • Пепе
    76'
  • ОтероГансо
    71'
  • TraoreКурзава
    62'
  • Пепе (P)
    56'
  • Дибасси
    54'
  • Иконе
    49'
  • 1-ый тайм
  • Амьен
  • Лилль
  • Пепе (P)
    45'
  • БленTraore
    24'
Перед матчем

Онлайн
Амьен - Лилль
Чемпионат Франции - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Амьен – Лилль на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Кристоф Пеллисье или Кристоф Гальтье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Амьен и Лилль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Амьен и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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