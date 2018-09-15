Монпелье
Завершено
0
1
-
1
0
21:00
15.09.18
Стадион Ла Моссон
Страсбур
Чемпионат Франции • Тур 5
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Монпелье
  • Страсбур
  • Мотиба
    90'
  • ЛабордПирис
    90'
  • Мартинес
    87'
  • ДелорКамара
    86'
  • CaciZohi
    85'
  • ГриммКорнье
    71'
  • Ойонго
    60'
  • АйоркМотиба
    54'
  • Ле Таллек
    50'
  • 1-ый тайм
  • Монпелье
  • Страсбур
  • Мартен
    28'
  • ДоллиЛе Таллек
    6'
Перед матчем

Онлайн
Монпелье - Страсбур
Чемпионат Франции - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монпелье – Страсбур на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мишель Тер-Закарян или Тьерри Лоре? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монпелье и Страсбур и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Монпелье и Страсбур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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