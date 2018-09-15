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- 2-ой тайм
- Мотиба90'
- ЛабордПирис90'
- Мартинес87'
- ДелорКамара86'
- CaciZohi85'
- ГриммКорнье71'
- Ойонго60'
- АйоркМотиба54'
- Ле Таллек50'
- 1-ый тайм
- Мартен28'
- ДоллиЛе Таллек6'
Перед матчем
Онлайн
Монпелье - Страсбур
Чемпионат Франции - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монпелье – Страсбур на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мишель Тер-Закарян или Тьерри Лоре? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монпелье и Страсбур и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Монпелье и Страсбур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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