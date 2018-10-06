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Амьен - Дижон

Чемпионат Франции - 6 октября 2018

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Амьен – Дижон на Eurosport.ru! 6 октября 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Кристоф Пеллисье или Оливье Даль'Ольо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Амьен и Дижон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Амьен и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

