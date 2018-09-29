Ницца
    -
    18:15
    29.09.18
    Альянц Ривьера
    Пари Сен-Жермен
      Чемпионат Франции • Тур 8
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      Ницца - ПСЖ
      Чемпионат Франции - 29 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ницца – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 29 сентября 2018 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Патрик Виейра или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ницца и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ницца и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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