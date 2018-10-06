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Ним - Реймс
Чемпионат Франции - 6 октября 2018
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ним – Реймс на Eurosport.ru! 6 октября 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Бернар Блакар или David Guion? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ним и Реймс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ним и Реймс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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