Бордо
    -
    16:00
    07.10.18
    Матмю Атлантик
    Нант
      Чемпионат Франции • Тур 9
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      Бордо - Нант
      Чемпионат Франции - 7 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Бордо – Нант на Eurosport.ru! 7 октября 2018 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрик Бедуэ или Вахид Халилходжич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бордо и Нант и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бордо и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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