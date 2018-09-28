Онлайн

Сент-Этьен - Монако

Чемпионат Франции - 28 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Сент-Этьен – Монако на Eurosport.ru! 28 сентября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Жан-Луи Гассе или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Этьен и Монако и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сент-Этьен и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

