Сент-Этьен
    -
    21:00
    22.09.18
    Стад Жоффруа-Гишар
    Кан
      Чемпионат Франции • Тур 6
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Сент-Этьен - Кан
      Чемпионат Франции - 22 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Сент-Этьен – Кан на Eurosport.ru! 22 сентября 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жан-Луи Гассе или Фабьен Меркадаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Этьен и Кан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сент-Этьен и Кан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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