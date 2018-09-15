Тулуза
Завершено
0
1
-
1
0
21:00
15.09.18
Стад Мунисипаль
Монако
Чемпионат Франции • Тур 5
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Тулуза
  • Монако
  • ШадлиГрандсир
    83'
  • Аит БеннассерТраоре
    82'
  • Diop
    81'
  • Лейя Исека
    79'
  • ДоссевиЭль-Моккедем
    77'
  • АолуН'Дорам
    77'
  • Градель
    73'
  • ГарсияДурмаз
    64'
  • СаногоЛейя Исека
    60'
  • Тилеманс
    57'
  • Хенрикс
    48'
  • 1-ый тайм
  • Тулуза
  • Монако
  • Амьян Аду
    38'
  • Жемерсон
    28'
Перед матчем

Онлайн
Тулуза - Монако
Чемпионат Франции - 15 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Тулуза – Монако на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ален Казанова или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тулуза и Монако и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Тулуза и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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