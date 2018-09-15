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- 2-ой тайм
- ШадлиГрандсир83'
- Аит БеннассерТраоре82'
- Diop81'
- Лейя Исека79'
- ДоссевиЭль-Моккедем77'
- АолуН'Дорам77'
- Градель73'
- ГарсияДурмаз64'
- СаногоЛейя Исека60'
- Тилеманс57'
- Хенрикс48'
- 1-ый тайм
- Амьян Аду38'
- Жемерсон28'
Перед матчем
Онлайн
Тулуза - Монако
Чемпионат Франции - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Тулуза – Монако на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ален Казанова или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тулуза и Монако и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Тулуза и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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