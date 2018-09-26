Ним
    -
    20:00
    26.09.18
    Костьер
    Генгам
      Чемпионат Франции • Тур 7
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      Онлайн
      Ним - Генгам
      Чемпионат Франции - 26 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ним – Генгам на Eurosport.ru! 26 сентября 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Бернар Блакар или Антуан Комбуарэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ним и Генгам и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ним и Генгам, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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