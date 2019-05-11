Амьен
    Завершено
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    21:00
    11.05.19
    Стадион де ла Ликорн
    Тулуза
      Чемпионат Франции • Тур 36
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Амьен
      • Тулуза
      • Каюзак
        83'
      • ТимитОтеро
        81'
      • Годдос
        78'
      • СидибеКаюзак
        75'
      • СаногоЛейя Исека
        65'
      • ГнаореКонате
        63'
      • Дурмаз
        62'
      • Дибасси
        58'
      • Перерыв
      • Амьен
      • Тулуза
      • МендосаГоддос
        45'
      • 1-ый тайм
      • Амьен
      • Тулуза
      • Сидибе
        25'
      • Жюльен
        9'
      Перед матчем

      Онлайн
      Амьен - Тулуза
      Чемпионат Франции - 11 мая 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Амьен – Тулуза на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кристоф Пеллисье или Ален Казанова? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Амьен и Тулуза и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Амьен и Тулуза, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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