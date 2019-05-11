Кан
Завершено
0
3
-
2
0
21:00
11.05.19
Стадион Мишель д′Орнано
Реймс
Чемпионат Франции • Тур 36
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Кан
  • Реймс
  • Фоке
    89'
  • РомаоОйо
    83'
  • Зенели (P)
    82'
  • Захари
    81'
  • ИморуАрмугом
    78'
  • ХауиЗахари
    68'
  • ТчокунтеОнианг
    59'
  • ЧаваррияЗенели
    56'
  • УденСок
    56'
  • 1-ый тайм
  • Кан
  • Реймс
  • Жильбер
    45'
  • Фажр
    40'
  • Думбия
    37'
  • Нинга
    14'
  • Чаваррия
    13'
Перед матчем

Онлайн
Кан - Реймс
Чемпионат Франции - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Кан – Реймс на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фабьен Меркадаль или Давид Гийон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кан и Реймс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кан и Реймс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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