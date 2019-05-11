Поделиться
- 2-ой тайм
- Фоке89'
- РомаоОйо83'
- Зенели (P)82'
- Захари81'
- ИморуАрмугом78'
- ХауиЗахари68'
- ТчокунтеОнианг59'
- ЧаваррияЗенели56'
- УденСок56'
- 1-ый тайм
- Жильбер45'
- Фажр40'
- Думбия37'
- Нинга14'
- Чаваррия13'
Перед матчем
Онлайн
Кан - Реймс
Чемпионат Франции - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Кан – Реймс на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фабьен Меркадаль или Давид Гийон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кан и Реймс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кан и Реймс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет