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Реймс - ПСЖ

Чемпионат Франции - 24 мая 2019

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Реймс – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 24 мая 2019 года в 22:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Давид Гийон или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реймс и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Реймс и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

