Поделиться
- 2-ой тайм
- Жемерсон90'
- ТиубАлиуи90'
- ГоловинШадли89'
- БобишонВаль87'
- ЛопесСилла83'
- АлакушПакиэс82'
- Балло64'
- Перерыв
- НалдоМорайс45'
- 1-ый тайм
- Буанга45'
- Головин41'
- Силва16'
- Рипар9'
Перед матчем
Онлайн
Ним - Монако
Чемпионат Франции - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ним – Монако на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Бернар Блакар или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ним и Монако и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ним и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет