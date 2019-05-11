Ним
Завершено
0
1
-
0
0
21:00
11.05.19
Костьер
Монако
    Чемпионат Франции • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Ним
    • Монако
    • Жемерсон
      90'
    • ТиубАлиуи
      90'
    • ГоловинШадли
      89'
    • БобишонВаль
      87'
    • ЛопесСилла
      83'
    • АлакушПакиэс
      82'
    • Балло
      64'
    • Перерыв
    • Ним
    • Монако
    • НалдоМорайс
      45'
    • 1-ый тайм
    • Ним
    • Монако
    • Буанга
      45'
    • Головин
      41'
    • Силва
      16'
    • Рипар
      9'
    Перед матчем

    Онлайн
    Ним - Монако
    Чемпионат Франции - 11 мая 2019

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ним – Монако на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Бернар Блакар или Леонарду Жардим? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ним и Монако и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Ним и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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