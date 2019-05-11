Анже
Завершено
0
1
-
2
1
18:00
11.05.19
Стадион Жан Буэн
Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции • Тур 36
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Анже
  • Пари Сен-Жермен
  • НеймарЧупо-Мотинг
    90'
  • Те
    88'
  • Маркиньос
    86'
  • БаокенКанга
    82'
  • Ди МарияДракслер
    77'
  • ПайоКапель
    72'
  • АлвесКурзава
    70'
  • ФульгиниЭль-Мелали
    61'
  • Ди Мария
    58'
  • 1-ый тайм
  • Анже
  • Пари Сен-Жермен
  • Неймар
    20'
Перед матчем

Онлайн
Анже - ПСЖ
Чемпионат Франции - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Анже – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стефан Мулен или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анже и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Анже и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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