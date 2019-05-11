Поделиться
- 2-ой тайм
- НеймарЧупо-Мотинг90'
- Те88'
- Маркиньос86'
- БаокенКанга82'
- Ди МарияДракслер77'
- ПайоКапель72'
- АлвесКурзава70'
- ФульгиниЭль-Мелали61'
- Ди Мария58'
- 1-ый тайм
- Неймар20'
Перед матчем
Онлайн
Анже - ПСЖ
Чемпионат Франции - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Анже – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стефан Мулен или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анже и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Анже и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет