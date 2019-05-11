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- 2-ой тайм
- Квон90'
- Айорк89'
- МотибаСиссоко84'
- СаидСаммаритано82'
- СлитиKaba82'
- БальмонКвон75'
- Айорк68'
- КарольФофана63'
- ПрчичДа Коста63'
- 1-ый тайм
- Ланик (P)40'
- Бальмон14'
Перед матчем
Онлайн
Дижон - Страсбур
Чемпионат Франции - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Дижон – Страсбур на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Антуан Комбуарэ или Тьерри Лоре? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дижон и Страсбур и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Дижон и Страсбур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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