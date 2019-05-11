Дижон
Завершено
0
2
-
1
0
21:00
11.05.19
Стадион Гастон Жерар
Страсбур
Чемпионат Франции • Тур 36
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Дижон
  • Страсбур
  • Квон
    90'
  • Айорк
    89'
  • МотибаСиссоко
    84'
  • СаидСаммаритано
    82'
  • СлитиKaba
    82'
  • БальмонКвон
    75'
  • Айорк
    68'
  • КарольФофана
    63'
  • ПрчичДа Коста
    63'
  • 1-ый тайм
  • Дижон
  • Страсбур
  • Ланик (P)
    40'
  • Бальмон
    14'
Перед матчем

Онлайн
Дижон - Страсбур
Чемпионат Франции - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Дижон – Страсбур на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Антуан Комбуарэ или Тьерри Лоре? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дижон и Страсбур и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Дижон и Страсбур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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