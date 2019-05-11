Ницца
Завершено
0
1
-
1
0
21:00
11.05.19
Альянц Ривьера
Нант
Чемпионат Франции • Тур 36
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Ницца
  • Нант
  • РонжьеЭвангелиста
    90'
  • МутуссамиЛима
    86'
  • Срарфи
    86'
  • Атталь
    81'
  • ДанилоМакенго
    80'
  • Траоре
    78'
  • ЛимбомбБоскилья
    77'
  • ле БианСако
    72'
  • Жиротто
    62'
  • Сарр
    55'
  • Фабиo
    49'
  • Перерыв
  • Ницца
  • Нант
  • ПельмарСрарфи
    45'
  • 1-ый тайм
  • Ницца
  • Нант
  • Мутуссами
    29'
Перед матчем

Онлайн
Ницца - Нант
Чемпионат Франции - 11 мая 2019

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ницца – Нант на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Патрик Виейра или Вахид Халилходжич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ницца и Нант и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ницца и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0