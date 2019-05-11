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- 2-ой тайм
- РонжьеЭвангелиста90'
- МутуссамиЛима86'
- Срарфи86'
- Атталь81'
- ДанилоМакенго80'
- Траоре78'
- ЛимбомбБоскилья77'
- ле БианСако72'
- Жиротто62'
- Сарр55'
- Фабиo49'
- Перерыв
- ПельмарСрарфи45'
- 1-ый тайм
- Мутуссами29'
Перед матчем
Онлайн
Ницца - Нант
Чемпионат Франции - 11 мая 2019
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ницца – Нант на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Патрик Виейра или Вахид Халилходжич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ницца и Нант и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ницца и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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