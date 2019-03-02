Реймс
    -
    22:00
    02.03.19
    Стадион Огюст Делоне
    Амьен
      Чемпионат Франции • Тур 27
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      Реймс - Амьен
      Чемпионат Франции - 2 марта 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Реймс – Амьен на Eurosport.ru! 2 марта 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Давид Гийон или Кристоф Пеллисье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реймс и Амьен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реймс и Амьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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