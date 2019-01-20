Сент-Этьен
Завершено
0
1
-
2
0
23:00
20.01.19
Стад Жоффруа-Гишар
Олимпик Лион
Чемпионат Франции • Тур 21
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Сент-Этьен
  • Олимпик Лион
  • Дембеле
    90'
  • СилваПолома
    90'
  • КорнеТеррье
    86'
  • СельнесДиуссе
    81'
  • ТетеДюбуа
    80'
  • АмумаДиони
    72'
  • Тете
    71'
  • Фекир (P)
    65'
  • Перрен
    65'
  • ТраореДембеле
    58'
  • 1-ый тайм
  • Сент-Этьен
  • Олимпик Лион
  • Монне-Паке
    43'
  • Амума
    21'
  • Марсело
    20'
Перед матчем

Онлайн
Сент-Этьен - Лион
Чемпионат Франции - 20 января 2019

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Сент-Этьен – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Жан-Луи Гассе или Брюно Женезьо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Этьен и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сент-Этьен и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0