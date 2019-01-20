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- 2-ой тайм
- Дембеле90'
- СилваПолома90'
- КорнеТеррье86'
- СельнесДиуссе81'
- ТетеДюбуа80'
- АмумаДиони72'
- Тете71'
- Фекир (P)65'
- Перрен65'
- ТраореДембеле58'
- 1-ый тайм
- Монне-Паке43'
- Амума21'
- Марсело20'
Перед матчем
Онлайн
Сент-Этьен - Лион
Чемпионат Франции - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Сент-Этьен – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Жан-Луи Гассе или Брюно Женезьо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Этьен и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сент-Этьен и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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