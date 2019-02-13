Поделиться
- 2-ой тайм
- КватенгФабиo90'
- УорисКрхин84'
- Ронжье (P)80'
- Джику78'
- ЖозефНинга72'
- Армугом71'
- БивоКривелли69'
- ОниангХауи62'
- Диоманд59'
- Жильбер55'
- Перерыв
- ЭйссерикТуре45'
- 1-ый тайм
- Паллуа34'
- Жиротто34'
- Жиротто26'
Перед матчем
Онлайн
Кан - Нант
Чемпионат Франции - 13 февраля 2019
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Кан – Нант на Eurosport.ru! 13 февраля 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фабьен Меркадаль или Вахид Халилходжич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кан и Нант и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кан и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет