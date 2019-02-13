Кан
    Завершено
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    21:30
    13.02.19
    Стадион Мишель д′Орнано
    Нант
    Чемпионат Франции • Тур 23
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Кан
    • Нант
    • КватенгФабиo
      90'
    • УорисКрхин
      84'
    • Ронжье (P)
      80'
    • Джику
      78'
    • ЖозефНинга
      72'
    • Армугом
      71'
    • БивоКривелли
      69'
    • ОниангХауи
      62'
    • Диоманд
      59'
    • Жильбер
      55'
    • Перерыв
    • Кан
    • Нант
    • ЭйссерикТуре
      45'
    • 1-ый тайм
    • Кан
    • Нант
    • Паллуа
      34'
    • Жиротто
      34'
    • Жиротто
      26'
    Перед матчем

    Онлайн
    Кан - Нант
    Чемпионат Франции - 13 февраля 2019

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Кан – Нант на Eurosport.ru! 13 февраля 2019 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Фабьен Меркадаль или Вахид Халилходжич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кан и Нант и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Кан и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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