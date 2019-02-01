Лилль
    -
    22:45
    01.02.19
    Стад Пьер Моруа
    Ницца
      Чемпионат Франции • Тур 23
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Лилль - Ницца
      Чемпионат Франции - 1 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Лилль – Ницца на Eurosport.ru! 1 февраля 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кристоф Гальтье или Патрик Виейра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лилль и Ницца и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лилль и Ницца, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0