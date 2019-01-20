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- 2-ой тайм
- Фульгини90'
- Коло МуаниБоскилья90'
- ТраореЛимбомб84'
- Коло Муани84'
- Павлович82'
- Лима78'
- МанганиФульгини75'
- Жиротто73'
- БаокенЭль-Мелали68'
- Рен-АделаидЛопес Сантамария55'
- Ндойе48'
Перед матчем
Онлайн
Анже - Нант
Чемпионат Франции - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Анже – Нант на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стефан Мулен или Вахид Халилходжич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анже и Нант и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Анже и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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