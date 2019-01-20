Анже
Завершено
0
1
-
0
0
19:00
20.01.19
Стадион Жан Буэн
Нант
    Чемпионат Франции • Тур 21
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Анже
    • Нант
    • Фульгини
      90'
    • Коло МуаниБоскилья
      90'
    • ТраореЛимбомб
      84'
    • Коло Муани
      84'
    • Павлович
      82'
    • Лима
      78'
    • МанганиФульгини
      75'
    • Жиротто
      73'
    • БаокенЭль-Мелали
      68'
    • Рен-АделаидЛопес Сантамария
      55'
    • Ндойе
      48'
    Перед матчем

    Онлайн
    Анже - Нант
    Чемпионат Франции - 20 января 2019

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Анже – Нант на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Стефан Мулен или Вахид Халилходжич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анже и Нант и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Анже и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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