Ренн
    Завершено
    0
    0
    -
    0
    0
    17:00
    20.01.19
    Стадион де ля Роут де Лорьян
    Монпелье
      Чемпионат Франции • Тур 21
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Ренн
      • Монпелье
      • ДелорШкулетич
        88'
      • Да СилваНьямси
        81'
      • ЛабордСамбия
        80'
      • Сарр
        74'
      • НьянгСиебатшо
        69'
      • Хилтон
        53'
      • Да Силва
        51'
      • 1-ый тайм
      • Ренн
      • Монпелье
      • Агилар
        42'
      Перед матчем

      Онлайн
      Ренн - Монпелье
      Чемпионат Франции - 20 января 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ренн – Монпелье на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Julien Stéphan или Мишель Тер-Закарян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ренн и Монпелье и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ренн и Монпелье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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