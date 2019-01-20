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- 2-ой тайм
- ДелорШкулетич88'
- Да СилваНьямси81'
- ЛабордСамбия80'
- Сарр74'
- НьянгСиебатшо69'
- Хилтон53'
- Да Силва51'
- 1-ый тайм
- Агилар42'
Перед матчем
Онлайн
Ренн - Монпелье
Чемпионат Франции - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ренн – Монпелье на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Julien Stéphan или Мишель Тер-Закарян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ренн и Монпелье и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ренн и Монпелье, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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