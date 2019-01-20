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- 2-ой тайм
- Санко89'
- ЖерменРадоньич86'
- ДиомандСанко85'
- БаммуJoseph77'
- АмавиЧалета-Цар72'
- Сарр61'
- ТчокунтеГради54'
- Жильбер52'
- Бамму49'
- Сансон47'
- 1-ый тайм
- Жильбер45'
- Амави35'
- Нинга30'
- ПайетСансон26'
- Кривелли6'
- Стротман6'
Перед матчем
Онлайн
Кан - Марсель
Чемпионат Франции - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Кан – Олимпик Марсель на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Фабьен Меркадаль или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кан и Олимпик Марсель и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Кан и Олимпик Марсель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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