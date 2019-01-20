Кан
    Завершено
    1
    0
    -
    1
    0
    19:00
    20.01.19
    Стадион Мишель д′Орнано
    Олимпик Марсель
    Чемпионат Франции • Тур 21
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Кан
    • Олимпик Марсель
    • Санко
      89'
    • ЖерменРадоньич
      86'
    • ДиомандСанко
      85'
    • БаммуJoseph
      77'
    • АмавиЧалета-Цар
      72'
    • Сарр
      61'
    • ТчокунтеГради
      54'
    • Жильбер
      52'
    • Бамму
      49'
    • Сансон
      47'
    • 1-ый тайм
    • Кан
    • Олимпик Марсель
    • Жильбер
      45'
    • Амави
      35'
    • Нинга
      30'
    • ПайетСансон
      26'
    • Кривелли
      6'
    • Стротман
      6'
    Перед матчем

    Онлайн
    Кан - Марсель
    Чемпионат Франции - 20 января 2019

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Кан – Олимпик Марсель на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Фабьен Меркадаль или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кан и Олимпик Марсель и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Кан и Олимпик Марсель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет

    Комментарии 0