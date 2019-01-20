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- 2-ой тайм
- ХаддадиАльфонс87'
- СабалиПаленсия87'
- Корнелиус77'
- СаидБука Муту73'
- Йованович71'
- Ямбере71'
- Корнелиус64'
- ПлашилБашич63'
- КаманоКорнелиус63'
- Хаддади62'
- Абид51'
- 1-ый тайм
- СлитиМари38'
- Амальфитано34'
- Карамо11'
Перед матчем
Онлайн
Бордо - Дижон
Чемпионат Франции - 20 января 2019
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Бордо – Дижон на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эрик Бедуэ или Антуан Комбуарэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бордо и Дижон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бордо и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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