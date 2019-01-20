Бордо
Завершено
0
1
-
0
1
21:00
20.01.19
Матмю Атлантик
Дижон
    Чемпионат Франции • Тур 21
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Бордо
    • Дижон
    • ХаддадиАльфонс
      87'
    • СабалиПаленсия
      87'
    • Корнелиус
      77'
    • СаидБука Муту
      73'
    • Йованович
      71'
    • Ямбере
      71'
    • Корнелиус
      64'
    • ПлашилБашич
      63'
    • КаманоКорнелиус
      63'
    • Хаддади
      62'
    • Абид
      51'
    • 1-ый тайм
    • Бордо
    • Дижон
    • СлитиМари
      38'
    • Амальфитано
      34'
    • Карамо
      11'
    Перед матчем

    Онлайн
    Бордо - Дижон
    Чемпионат Франции - 20 января 2019

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Бордо – Дижон на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Эрик Бедуэ или Антуан Комбуарэ? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бордо и Дижон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Бордо и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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