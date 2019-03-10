Тулуза
    -
    17:00
    10.03.19
    Стад Мунисипаль
    Генгам
      Чемпионат Франции • Тур 28
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Тулуза - Генгам
      Чемпионат Франции - 10 марта 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Тулуза – Генгам на Eurosport.ru! 10 марта 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ален Казанова или Жослен Гурвеннек? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тулуза и Генгам и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тулуза и Генгам, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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