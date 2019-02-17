Кан
    -
    17:00
    17.02.19
    Стадион Мишель д′Орнано
    Страсбур
      Чемпионат Франции • Тур 25
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      Онлайн
      Кан - Страсбур
      Чемпионат Франции - 17 февраля 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Кан – Страсбур на Eurosport.ru! 17 февраля 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фабьен Меркадаль или Тьерри Лоре? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кан и Страсбур и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кан и Страсбур, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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