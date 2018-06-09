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«Лион» объявил, что не продаст Набиля Фекира в «Ливерпуль»
Конец трансферной саги, которая только-только началась.
«Лион» выступил с официальным заявлением по поводу возможного перехода капитана команды Набиля Фекира в «Ливерпуль».
«Клуб сообщает, что трехсторонние переговоры между «Лионом», «Ливерпулем» и Набилем Фекиром не увенчались успехом. «Лион» решил поставить точку в этих переговорах», – говорится на сайте французского клуба.
- Фекир выступает за главную команду «Лиона» с 2013 года. В 116 матчах за клуб он забил 45 мячей.
- В чемпионате Франции-2017/18 «Лион» занял третье место и квалифицировался в Лигу чемпионов.
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