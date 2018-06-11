Сalciomercato: голкипер Джанлуиджи Буффон подпишет контракт с «ПСЖ» на этой неделе

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон станет игроком «Пари Сен-Жермен». Футболист и клуб уже договорились о двухлетнем контракте, зарплата кипера составит 7 миллонов евро в год.

Сторонам осталось утрясти небольшие формальности, о переходе объявят 12-13 июня. Кроме того, Буффон получит должность после ЧМ-2022 в Катаре, сообщает Сalciomercato.

Буффон провел последние 17 сезонов в «Ювентусе» и стал девятикратным чемпионом Италии.

Ни Джиджи, ни «ПСЖ» еще не побеждали в Лиге чемпионов.

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