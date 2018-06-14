Килиан Мбаппе: «Мечтаю поработать под руководством Арсена Венгера. К тому же сейчас он свободен»

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о симпатиях к бывшему главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру.

«Я мечтаю поработать под руководством Арсена Венгера. Он француз, у него была отличная карьера, и сейчас он свободен, потому что он ушел из «Арсенала», – отметил Мбаппе.

Мбаппе сыграет в составе французской сборной на чемпионате мира-2018.

В чемпионате Франции-2017/18 Килиан провел за «ПСЖ» 28 игр, забил 13 мячей и отдал 9 голевых передач.

Венгер ушел из «Арсенала» после 22 лет работы.

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