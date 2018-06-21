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Paris United: голкипер Джанлуиджи Буффон пройдет медосмотр в «ПСЖ» в ближайшие дни

Paris United: Буффон пройдет медосмотр в «ПСЖ» в ближайшие дни
Eurosport

2 ч. назад

Париж все ближе к подписанию легенды.

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон готов к переходу в «Пари Сен-Жермен». Кипер уже начал поиск жилья во французской столице.

Подписание контракта состоится после медосмотра, который пройдет в ближайшие дни, сообщает Paris United.

  • Ранее сообщалось, что Буффон подпишет с «ПСЖ» двухлетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.
  • Джиджи провел последние 17 сезонов в «Ювентусе», он – девятикратный чемпион Италии.

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