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Paris United: голкипер Джанлуиджи Буффон пройдет медосмотр в «ПСЖ» в ближайшие дни
Париж все ближе к подписанию легенды.
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон готов к переходу в «Пари Сен-Жермен». Кипер уже начал поиск жилья во французской столице.
Подписание контракта состоится после медосмотра, который пройдет в ближайшие дни, сообщает Paris United.
- Ранее сообщалось, что Буффон подпишет с «ПСЖ» двухлетний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год.
- Джиджи провел последние 17 сезонов в «Ювентусе», он – девятикратный чемпион Италии.
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