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Любительский клуб предложил Хатему Бен Арфа 800 евро в месяц, разрешил пить пиво и не стирать форму

Любительский клуб предложил Бен Арфа 800 евро в месяц, разрешил пить пиво и не стирать форму
Eurosport

2 ч. назад

Очень заманчиво.

Любительский клуб «Кастети-Гуз» то ли в шутку, то ли всерьез предложил контракт французскому полузащитнику Хатему Бен Арфа, который по окончании сезона-2017/18 стал свободным агентом.

По информации Ouest France, «Кастети-Гуз» сделал Бен Арфа следующий оффер: 800 евро в месяц плюс по 20 евро за гол, по 25 – за ассист и по 30 – за полученную на нем красную карточку. В контракт войдут соответствующие любительскому футболу поблажки: Хатему разрешат пить пиво и не стирать форму.

  • В сезоне-2017/18 Бен Арфа числился в составе «ПСЖ», но не провел в составе парижан ни одной игры.
  • Последний раз Хатем выходил на поле в апреле 2017 года.

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