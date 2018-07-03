Килиан Мбаппе, Михаил Лысов и Сергей Еременко – в числе претендентов на премию Golden Boy

Издание Tuttosport опубликовало расширенный список претендентов на премию Golden Boy-2018. В число лучших молодых игроков Европы вошли 19-летний полузащитник «Спартака» Сергей Еременко и 20-летний защитник «Локомотива» Михаил Лысов.

Фаворит на получение премии – 19-летний форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Кроме того, в лонг-лист вошли защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд (19 лет), полузащитник «Херенвена» Мартин Эдегор (19 лет) и вингер «Боруссии» Кристиан Палисик (19 лет).

С полным списком претендентов можно ознакомиться здесь.

Премия Golden Boy вручается с 2003 года.

Мбаппе выиграл приз в 2017-м.

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