«Испанское ТВ дает ложную информацию». «Реал» опроверг слух о 310-миллионном предложении за Неймара

Испанские медиа утверждают, что «Реал» продолжает попытки заполучить форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.

Королевский клуб, якобы, сделал парижанам рекордное предложение в 310 миллионов евро, а самому игроку испанцы готовы вручить семилетний контракт с зарплатой в 45 миллионов евро в год, сообщило Television Española (TVE).

Но уже через несколько часов «Реал» выступил с официальным опровержением.

«В свете информации, транслируемой TVE в связи с предполагаемым предложением, адресованным «ПСЖ» и их игроку Неймару, «Реал» заявляет, что эта информация абсолютно неверна. «Реал» не делал никаких предложений «ПСЖ» или футболисту. Клуб удивлен тем, что общественное испанское телевидение транслирует полностью ложную информацию, не связавшись ни с одной из заинтересованных сторон, чтобы подтвердить эту информацию, которая была бы довольно легко дискредитирована», – говорится в заявлении на сайте мадридцев.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Это рекордная сумма на данный момент. Перебьют ли ее в Мадриде?

В 30 матчах сезона-2017/18 бразилец забил 28 мячей и сделал 16 ассистов за «ПСЖ».

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