Eurosport
Мемфис Депай не приехал на сборы «Лиона», и теперь его оштрафуют, когда он вернется
Голландец загулял.
Главный тренер «Лиона» Бруно Женесио рассказал, что голландский футболист Мемфис Депай не вернулся в расположение клуба для подготовки к сезону-2018/19.
«Один игрок из 27 отсутствует. Это Мемфис. Он будет оштрафован, когда вернется в команду», – отметил Женесио на пресс-конференции.
- В чемпионате Франции-2017/18 Мемфис провел 36 матчей, забил 19 мячей и отдал 13 голевых передач.
- «Лион» в прошедшем чемпионате занял третье место и пробился в Лигу чемпионов.
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