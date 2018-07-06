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Puma представила новую форму «Марселя» взрывным роликом с Марадоной, кораблями и белыми ходоками

Puma представила новую форму «Марселя» взрывным роликом с Марадоной, кораблями и белыми ходоками
Eurosport

28 мин. назад

Это шедевр.

Компания Puma представила ролик, где показала новую домашнюю и выездную форму «Марселя» на сезон-2018/19.

Промо новых джерси вышло чрезвычайно эффектным – это просто надо видеть. Тут и легендарный Диего Марадона, управляющий морским судном, и сами корабли, и существа, сильно напоминающие белых ходоков из «Игры престолов».

  • В прошедшем чемпионате Франции «Марсель» занял четвертое место и квалифицировался в Лигу Европы.
  • В финале Лиги Европы-2017/18 «Марсель» уступил «Атлетико» – 0:3.

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