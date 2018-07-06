Джанлуиджи Буффон – игрок «ПСЖ»
Свершилось.
Один из самых ожидаемых трансферов лета официально состоялся.
6 июля «ПСЖ» в твиттере весьма пафосным и стильным роликом подтвердил переезд легендарного вратаря Джанлуиджи Буффона в Париж.
Джиджи подписал контракт с «ПСЖ» по системе 1+1, передает официальный сайт чемпионов Франции.
«Я ощущаю счастье от перехода в «ПСЖ». Впервые в карьере я покинул родину, и только такой амбициозный проект мог подтолкнуть меня на такое решение. Благодарю клуб и президента за поддержку», – сказал Буффон официальному сайту.
- Буффон – 7-кратный обладатель скудетто в составе «Ювентуса», чемпион мира-2006 в составе сборной Италии.
- Джиджи – рекордсмен европейского футбола по матчам за национальную команду (176).
- Буффон трижды доходил до финала Лиги чемпионов, но не выиграл турнир. Сможет ли он это сделать с «ПСЖ» и Неймаром?
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