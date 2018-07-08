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Sport.es: Неймар хочет, чтобы «ПСЖ» продал Эдинсона Кавани и купил Луиса Суареса

Sport.es: Неймар хочет, чтобы «ПСЖ» продал Кавани и купил Суареса
Eurosport

26 мин. назад

Бразилец диктует условия.

Форвард «ПСЖ» Неймар хочет видеть в Париже бывшего одноклубника по «Барселоне» Луиса Суареса.

Бразилец признал, что ему придется остаться в «ПСЖ» еще на один сезон, и он хочет, чтобы в 2019 году парижане провели более успешную кампанию, чем в 2018-м. Поэтому он надеется, что боссы клуба подпишут Суареса, а Эдинсон Кавани покинет команду, сообщает Sport.es.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро.
  • В первом сезоне в составе парижан Неймар выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также Кубок французской Лиги.

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